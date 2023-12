OHB Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Der Aktienkurs von Ohb verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 28,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um 3,4 Prozent, was eine Outperformance von +24,85 Prozent für Ohb bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt Ohb überdurchschnittlich ab, da die durchschnittliche Rendite dort bei 2,5 Prozent lag und Ohb um 25,75 Prozent über diesem Wert lag. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating für Ohb in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb derzeit bei 26,57 liegt, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält Ohb in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Ohb derzeit bei 36,61 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst liegt jedoch bei 42,8 EUR, was einen Abstand von +16,91 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 42,31 EUR, was einer Differenz von +1,16 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Ohb in der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Nachrichten zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ohb eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ohb daher auch in der Anlegerkategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.