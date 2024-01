OHB Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Ohb war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit gelegentlichen positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führte zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment. Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie positiv bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,7 zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche unterbewertet ist.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" erzielte die Aktie von Ohb im letzten Jahr eine Rendite von 34,16 Prozent, was einer Überperformance von 28,06 Prozent entspricht. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 7,16 Prozent, wobei Ohb aktuell 27 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ohb-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,96 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,65 EUR liegt. Dies bedeutet eine deutliche Überperformance von +12,36 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Ohb-Aktie sowohl aus Anleger-Sentiment, fundamentaler Analyse und technischer Analyse mit einer positiven Bewertung eingestuft.