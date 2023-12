OHB Aktie: Es geht auch anders!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb liegt derzeit bei 26,57 und damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, der bei 30 liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In Bezug auf Ohb zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf normale Aktivität hinweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ohb.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, erzielte Ohb eine Rendite von 28,25 Prozent, was über 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite von 4,98 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Ohb mit 23,27 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Ohb mit 1,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt- und Verteidigung (3,19 %) niedriger, was einer Differenz von 1,79 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Dividendenausschüttung von Ohb derzeit als "Schlecht" eingestuft.