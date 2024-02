OHB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Ohb im Mittelpunkt der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über Ohb diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Ohb erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ohb aktuell bei 1 liegt, was eine negative Differenz von -1,74 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Ohb daher als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb bei 27,63, was unter dem Branchendurchschnitt (31,82) liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und ist aus heutiger Sicht unterbewertet.