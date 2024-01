OHB Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Ohb war in den letzten Tagen weitgehend neutral. Es gab zwei positive und ein negatives Handelstage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ohb daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb bei 26,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Ohb mit einer Rendite von 1,4% im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt-Verteidigungsbranche einen geringeren Ertrag von 1,74 Prozentpunkten erzielen kann. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ohb zeigt einen Wert von 42,31, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,72, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

OHB kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich OHB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen OHB-Analyse.

OHB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...