OHB Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Ohb über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Ohb in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ohb eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, keine negativen Diskussionen und nur vereinzelt neutrale Stimmungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ohb daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ohb liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb aktuell 26,7 und liegt damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Auf dieser Stufe erhält Ohb daher eine "Gut"-Bewertung.