OHB Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Falle von Ohb beträgt das aktuelle KGV 27, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 33 in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" Branche darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Eine zusätzliche Einschätzung liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In Bezug auf Ohb zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 43,4 EUR deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 40,09 EUR liegt. Allerdings zeigt der 50-Tages-Durchschnitt eine Annäherung an den letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ohb also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs konnte Ohb mit einer Rendite von 40,14 Prozent im Vergleich zu einer mittleren Rendite von 9,68 Prozent in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche eine sehr gute Entwicklung zeigen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine positive Entwicklung verzeichnete.