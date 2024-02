OHB Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb beträgt derzeit 27,63, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 32 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ohb eine Performance von 34,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt um 2,85 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,93 Prozent für Ohb in diesem Branchenvergleich. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,77 Prozent im letzten Jahr, wobei Ohb um 32,01 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ohb-Aktie zeigt einen Wert von 14 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Ohb weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Ohb daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ohb in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für die Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.