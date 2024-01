OGE Energy-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Oge Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Oge Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 81,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Oge Energy momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,24, was bedeutet, dass Oge Energy hier weder überkauft noch -verkauft ist, und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Oge Energy damit als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Für Oge Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36,33 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 34,27 USD könnte die Aktie damit um 6,02 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Oge Energy-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 16,92 und liegt damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 129 für die Branche der Stromversorger. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35,47 USD weicht um -3,38 Prozent vom aktuellen Kurs (34,27 USD) ab. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,2 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.