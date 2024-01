OGE Energy Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Oge Energy":

Die Analysten bewerten die Oge Energy insgesamt als "Neutral", da es 1 Kaufempfehlung, 2 neutrale Empfehlungen und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,33 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 2,32 Prozent entspricht. Die aktuelle Bewertung der Aktie lautet daher "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Oge Energy wird als positiv eingeschätzt, basierend auf den positiven Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Oge Energy liegt bei 31,72 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Branchenvergleich hat die Oge Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,79 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -8,32 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Stromversorger-Branche entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.