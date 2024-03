OGE Energy Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Oge Energy":

Die Aktie von Oge Energy hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 34,56 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 33,59 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,81 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 33,34 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,75 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Für Anleger, die in die Aktie von Oge Energy investieren möchten, besteht die Möglichkeit, eine Dividendenrendite von 4,87 % zu erzielen, was einen Mehrertrag von 0,04 Prozentpunkten gegenüber dem Durchschnitt der Branche Stromversorger bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens liegen nur leicht über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird Oge Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 16,35, was einem Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 125,71 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Oge Energy festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Oge Energy daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.