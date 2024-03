OGE Energy Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Oge Energy":

Der Aktienkurs von Oge Energy zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von 3,11 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -1,14 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Oge Energy mit 4,24 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Oge Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven Bewertung von 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Oge Energy vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 36,33 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 33,8 USD liegt, wird eine erwartete Kursentwicklung von 7,5 Prozent prognostiziert, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Oge Energy.

Die technische Analyse zeigt, dass die Oge Energy-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Oge Energy bei 4,87 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,79 Prozent liegt. Aufgrund dieser Tatsache wird die Dividendenpolitik der Oge Energy-Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.