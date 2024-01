OGE Energy Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Oge Energy":

Die Oge Energy-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 34,35 USD verzeichnet, was einem Rückgang von 1,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,13 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Oge Energy mit 5,24 % etwas über dem Branchendurchschnitt der Stromversorger von 4,55 %. Die Differenz beträgt 0,68 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Bewertung als "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Oge Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,79 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche, die im Durchschnitt um 50,61 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -58,4 Prozent für Oge Energy. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 50,61 Prozent verzeichnete, liegt Oge Energy um 58,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit über Oge Energy gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, wodurch sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" ergibt.