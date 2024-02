OFX Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Ofx schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 7,21 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 7,21 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ofx diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen in die positive Richtung, was auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, der Fall ist. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Ofx mit einem Wert von 10,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 68,88, was einen Abstand von 84 Prozent zum KGV von Ofx bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass sich die Stimmung für Ofx in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Ofx ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.