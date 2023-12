OFS Capital Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "OFS Capital":

Das Anleger-Sentiment für die Ofs Capital-Aktie wurde in den sozialen Medien intensiv diskutiert und zuletzt wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Trotzdem wurde in den letzten Tagen besonders über negative Themen rund um Ofs Capital gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ofs Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,36 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 11,02 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 10,69 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse mit einem guten Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Ofs Capital mit einer Rendite von 37,7 Prozent mehr als 28 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt Ofs Capital mit 21,64 Prozent deutlich darüber, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ofs Capital derzeit eine Rendite von 13,15 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,7 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als gut eingestuft.