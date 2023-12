OFS Capital Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ofs Capital-Aktie beträgt aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 41,5), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Aktie von Ofs Capital wurde hinsichtlich der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung untersucht und zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ofs Capital weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ofs Capital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Ofs Capital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,7 Prozent, was eine Outperformance von +21,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Ofs Capital um 27,21 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ofs Capital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,37 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (11,24 USD) und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (10,7 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,05 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ofs Capital-Aktie somit auch auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.