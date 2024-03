OFG Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Ofg-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es eine "Gut"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 37 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,21 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Bei der Dividendenrendite liegt Ofg mit 2,77 Prozent 135,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs (36,2 USD) um +11,35 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (32,51 USD) ab, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (36,23 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ofg-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Ofg hat ein KGV von 9,5, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 134,77. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.