OFFIZIELLE KORREKTUR: Warnung vor Nahrungsergänzungsmittel 'Roter Reis-Extrakt'

(Korrektur der Meldung vom 06.10.2022, 16.50 Uhr: Die Behörden in Niedersachsen haben den ursprünglich genannten Namen des Herstellers aus dem Produktrückruf entfernt. Nach Behördenangaben hat der Hersteller das Produkt als sogenannter Lohnhersteller im Auftrag hergestellt und ist somit auch in der Kennzeichnung des Produktes nicht angegeben. In der Meldung ist der Herstellername nun gestrichen.)

HANNOVER (dpa-AFX) - Lebensmittelprüfer haben davor gewarnt, ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel namens "Roter Reis-Extrakt" einzunehmen. Sonst könnten bei Verbraucherinnen und Verbrauchern Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel auftreten, wie auf der staatlichen Produktrückruf-Seite lebensmittelwarnung.de mitgeteilt wurde. Zudem könne es zu Schädigungen der Skelettmuskulatur und der Leber kommen.

Bei dem Produkt mit 120 Kapseln und der Chargennummer 220100100 sowie dem Haltbarkeitsdatum März 2023 und Januar 2024 überschreite den derzeit gültigen Grenzwert von unter drei Milligramm für den täglichen Verzehr an Monacolin K. Es wurde der Mitteilung zufolge bundesweit nur online über ein sogenanntes Fulfillment-Zentrum von Amazon vertrieben./lkm/DP/he