OEL-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwei Wochen wurde das Oel von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht wird Oel derzeit mit einem Kurs von 0,006 SGD gehandelt und liegt damit -40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf -40 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertes über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oel-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (57,14) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Oel.

Was die Stimmung und Kommunikationsfrequenz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird, ebenso wie die technische Analyse und der Relative Strength Index. Die Kommunikationsfrequenz und Stimmung haben ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" geführt.