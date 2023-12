OEL Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Global Clean Energy":

Die technische Analyse der Oel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,007 SGD) liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 SGD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls um 30 Prozent darunter liegt. Insgesamt wird die Oel-Aktie in der einfachen Charttechnik daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Oel-Aktie einen Wert von 50 für die RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen Wert von 33,33 für die RSI25, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Analyse, dass die Aktivität der Beiträge rund um die Oel-Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Oel zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Oel diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.