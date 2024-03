OEL Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die technische Analyse der Ajj Medtech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 SGD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,006 SGD liegt deutlich darunter (-40 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls deutlich darunter liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ajj Medtech liegt bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 55,56 und deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ajj Medtech festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält die Ajj Medtech-Aktie daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.