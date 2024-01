OEL Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oel-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, da er bei 75 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird, weshalb auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Oel in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (0,005 SGD) um 50 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,01 SGD) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Oel-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Diese Auswertung führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.