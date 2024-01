OEL Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Oel-Aktie erhielt in der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 SGD weist eine Abweichung von -30 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs (0.007 SGD) auf. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 0,01 SGD und einer Abweichung von -30 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Oel-Aktie liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Oel-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt erhält die Oel-Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.