OEL Aktie: Am Scheideweg

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Demnach bewertet die Redaktion die Aktie von Oel als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von 0.006 SGD etwa 40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls die Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -40 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Oel-Aktie weist einen Wert von 33 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Verglichen mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (57,14) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Oel sowohl aus sozialen Netzwerken als auch aus technischer Sicht sowie nach dem Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft wird.