OECD legt neuen Wirtschaftsausblick vor - Trend zu langsamer Erholung

PARIS (dpa-AFX) - Die Industriestaatenorganisation OECD legt am Mittwoch einen neuen Ausblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Dieser dürfte angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine, der Inflationsprobleme und Sorgen um die Energieversorgung weiter verhalten ausfallen. Bereits in ihrem vorangegangenen Bericht im März hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) allerdings Zeichen der Aufhellung gesehen. Dazu zählten der nachlassende Inflationsdruck sowie die neuerliche Öffnung der chinesischen Wirtschaft. Die OECD prognostizierte ein Wachstum, das unterhalb des langfristigen Wachstumstrends liegt. Diese langsame Konjunkturerholung dürften die neuen OECD-Daten bestätigen./evs/DP/jha