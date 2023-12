ODK Solutions Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Odk-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 579,88 JPY. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 589 JPY, was einem Unterschied von +1,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des 50-Tage-Durchschnitts (562,34 JPY) zeigt ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs (+4,74 Prozent Abweichung), wodurch die Odk-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Odk somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Odk weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Odk überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Odk-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung rund um die Odk-Aktie, basierend auf Analysen aus Bankhäusern und dem Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, wird als neutral bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Odk war im betrachteten Zeitraum ebenfalls neutral. Insgesamt wird der Odk-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.