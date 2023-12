ODI Pharma AB Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen konnte bei Odi Pharma keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Beiträge blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral, da weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden. Daher wird auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die Odi Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage (44,64 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (50,47 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Odi Pharma derzeit als "Gut" eingestuft. Der Kurs der Aktie (0,402 EUR) liegt um +5,79 Prozent über dem GD200 von 0,38 EUR. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 0,37 EUR um +8,65 Prozent über dem Kurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt erhält die Odi Pharma somit eine Bewertung als "Gut" für diesen Punkt der Analyse.