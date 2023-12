ODI Pharma AB Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Odi Pharma wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,64 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,47 ein "Neutral"-Rating, was bedeutet, dass die Odi Pharma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der Odi Pharma derzeit ein "Gut" vergeben. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,38 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,402 EUR um +5,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht ebenfalls einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,37 EUR, was einer Abweichung von +8,65 Prozent entspricht. Auch in diesem Zeitraum wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Odi Pharma daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Odi Pharma in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion der Marktteilnehmer wurden signifikante Unterschiede festgestellt. Aus diesem Grund wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Odi Pharma diskutiert. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt erhält Odi Pharma in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.