ODI Pharma AB Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Odi Pharma lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Odi Pharma in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Odi Pharma-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 49, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,69 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Odi Pharma.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Odi Pharma-Aktie ein Durchschnitt von 0,38 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,392 EUR (+3,16 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,39 EUR zeigt einen Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (+0,51 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung für Odi Pharma.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Odi Pharma auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Odi Pharma diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Odi Pharma hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.