OC Oerlikon Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von Oc Oerlikon liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Aktie von Oc Oerlikon hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Oc Oerlikon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,3 CHF mit dem aktuellen Kurs (3,792 CHF) verglichen wird. Dies ergibt eine Abweichung von -11,81 Prozent. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 3,64 CHF liegt, ist der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,18 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Oc Oerlikon sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.