OC Oerlikon Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Schweizer Firma Oc Oerlikon hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 8,75 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,03 % sehr gut ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Was die Performance des Aktienkurses betrifft, so hat Oc Oerlikon in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,01 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 4,26 % gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -37,27 % im Branchenvergleich für Oc Oerlikon. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,06 % erzielte, liegt Oc Oerlikon mit einer Unterperformance von 38,07 % weit darunter. Aufgrund dieser schlechten Performance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und somit neutral eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Oc Oerlikon bei 4,27 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,72 CHF liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -12,88 %. Im Gegensatz dazu hat der GD50 derzeit einen Stand von 3,66 CHF, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Oc Oerlikon eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Kriterien.