OC Oerlikon Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktie von Oc Oerlikon bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 8,75%, was einen Mehrertrag von 5,73 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie bedeutet. Dies spiegelt eine solide Ausschüttungspolitik des Unternehmens wider und wird daher positiv bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten zeigt sich neutral gegenüber Oc Oerlikon. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Oc Oerlikon bei 4,3 CHF, während die aktuelle Aktie bei 3,796 CHF gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -11,72% liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3,65 CHF, was einen Abstand von +4% zur Aktie bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Oc Oerlikon als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,86 insgesamt 51% niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,4 im Maschinensegment. Somit erhält die Aktie eine positive Bewertung im Bereich der fundamentalen Analyse.