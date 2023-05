OC&C Strategy Consultants kündigt neuen Partner in München an

München (ots/PRNewswire) -Wir freuen uns, unser globales Partnernetzwerk mit einem weiteren Partner im Münchner Büro zu erweitern.Lars Luck bringt über 25 Jahre Berufserfahrung mit und ist auf den Einzelhandel und Konsumgüter, insbesondere Gebrauchsgüter, spezialisiert. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse sowohl aus der Unternehmensberatung als auch aus dem Management internationaler Unternehmen.Nach 14 Jahren als Strategieberater bei Roland Berger wechselte Lars in die freie Wirtschaft und arbeitete drei Jahre lang als Group Strategy Director bei der Metro Group, bevor es ihn zu WMF zog. Dort war er zunächst Vice President für Strategie und später Managing Director für den Einzelhandel und D2C-E-Commerce.Lars tritt mit folgenden Worten in seine neue Rolle: "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen bei OC&C und bin beeindruckt von dem starken Partnernetzwerk und dem außergewöhnlichen Teamgeist. Ich freue mich darauf, Einzelhandels- und Konsumgüterkunden insbesondere bei der Digitalisierung, Wachstumsstrategien, D2C und Transformationen zu unterstützen."Die Ernennung von Lars ist der nächste Schritt in unserem kontinuierlichen Wachstum am Standort Deutschland, den wir vor fünf Jahren als integriertes Büro wiedereröffnet haben. Er wird der vierte Partner im Münchner Büro um das Team von Christoph Treiber, James McDonnell und Jan Bergmann.Als Teil des Teams wird Lars unsere globale Expertise im traditionellen Einzelhandel und im D2C-Bereich vertiefen und wir sind zuversichtlich, dass seine vielfältigen Erfahrungen unsere Arbeit in der Branche weiter stärken werden.Für die nächsten Jahre haben wir ambitionierte Wachstumspläne für unsere Präsenz in Deutschland und mit der Ernennung von Lars machen wir einen wichtigen Schritt auf diesem Weg.Will Hayllar, Global Managing Partner von OC&C, sagt dazu: "Wir freuen uns, Lars als Partner willkommen zu heißen. Seine Kombination aus Scharfsinn, umfangreicher Erfahrung und Leidenschaft für die Weiterentwicklung der Firma passt perfekt zu unserer DNA. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm in Deutschland und darüber hinaus unsere Kunden unterstützen zu können. Dies ist der nächste Schritt für unsere stetigen Wachstumsambitionen in Deutschland, die große Chancen für qualitativ hochwertige Beratung unserer Kunden bieten."Kontakt: ino.rousselet@hkstrategies.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2082634/Lars_Luck.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/occ-strategy-consultants-kundigt-neuen-partner-in-munchen-an-301831128.htmlPressekontakt:+44 07786148010Original-Content von: OC&C Strategy Consultants, übermittelt durch news aktuell