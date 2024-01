OCI Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "OCI":

In den letzten zwei Wochen wurde die Oci-Aktie von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" zu, so die Meinung unserer Redaktion.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Oci aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Chemikalienbranche entspricht. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Oci von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oci-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 23,87 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,24 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,93 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 21,78 EUR, was einer Abweichung von +20,48 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In Summe wird die Oci-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Oci-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,76 Prozent erzielt, was 105,76 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 0 Prozent, sodass Oci aktuell 105,76 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".