OCI Aktie: Das hat Gewicht!

Die Oci-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 23,69 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 25,5 EUR liegt, was einem Unterschied von +7,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 25,31 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,75 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Oci-Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oci einen Wert von 27 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Oci-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Oci-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,76 Prozent erzielt, was 105,76 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Branchenvergleich bewertet.