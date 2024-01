OCI Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Oci-Aktie wird nach einer technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,56 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,36 HKD liegt, was einem Abweichung von -35,71 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 0,39 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-7,69 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Oci mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 55) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Oci-Aktie.