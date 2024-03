OCI Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "OCI":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Oci-Aktie beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen 16,77, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet, während die Gesamteinstufung für den RSI als "Gut" resuliert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Oci-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich gewesen, weshalb Oci auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Gesamtbewertung für das Sentiment und den Buzz ist daher ebenfalls "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 27,38 liegt die Oci-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Oci-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Oci-Aktie daher in den verschiedenen analysierten Bereichen eine Gesamteinstufung von "Neutral".