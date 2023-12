OCI Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "OCI":

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Oci geben deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Oci sei bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oci-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,92 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 25,61 EUR liegt. Das ergibt eine Abweichung von +7,07 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 21,74 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +17,8 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Oci in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie bekommt dafür eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher erhält Oci in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Oci liegt bei 27,61, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.