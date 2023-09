OCC Assekuradeur als Kundenliebling und Top Arbeitgeber ausgezeichnet: Awards als bester Direktversicherer bei eKomi und Top Company auf kununu

Lübeck (ots) -Doppelte Auszeichnung für die OCC Assekuradeur GmbH, Marktführer im Segment von Versicherungslösungen für klassische Liebhaberfahrzeuge: Das Lübecker Unternehmen belegte im Kundenbewertungsportal eKomi Platz 1 unter den deutschen Direktversicherern und gewann damit den eKomi Award 2023. Außerdem erhielt OCC das kununu Top Company-Siegel 2023 und setzt damit neue Maßstäbe in Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit."Der eKomi Award als die Nr. 1 der deutschen Direktversicherer ist mehr als nur eine Auszeichnung für uns. Er ist der die Bestätigung dafür, dass unsere Bemühungen Früchte tragen, jeden einzelnen Kunden individuell und fachkompetent zu beraten. Dieser Award verdeutlicht die Dynamik, die wir in einem kompetitiven Marktumfeld erreicht haben. Unsere Strategie, die Online-Frontends für die spezielle Zielgruppe der Oldtimerfahrer auf höchste Nutzerfreundlichkeit zu optimieren und gleichzeitig echte Experten im Service einzusetzen, hat offensichtlich nicht nur zu einfacheren Onlineabschlüssen, sondern auch zu einem hohen Level an Kundenzufriedenheit beigetragen", erklärt Marcel Neumann, Chief Sales & Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei OCC.Christian Pursch, Chief Operations Officer und Mitglied der OCC-Geschäftsleitung: "Das kununu Top Company-Siegel hat für uns eine besondere Bedeutung, da es die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegelt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat unseres Unternehmens und diese Auszeichnung zeigt, dass wir als Arbeitgeber genauso hohe Standards setzen wie bei unseren Dienstleistungen für Kunden. Wir sind stolz auf unsere Unternehmenskultur, die den Wert jedes Einzelnen erkennt und fördert."Details zu den AwardseKomi Award: In der viermonatigen Abstimmungsphase von Januar bis April 2023 wurden mehr als 140.000 Kundenbewertungen abgegeben. OCC Assekuradeur konnte besonders in den Bereichen Service, Beratung & Support sowie schneller und unkomplizierter Vertragsabschluss über den Online-Tarifrechner die höchste Durchschnittsbewertung erzielen. eKomi - The Feedback Company ist Europas führender und größter unabhängiger SaaS-Anbieter von transaktionsbasierten Bewertungen und Customer Experience Management.kununu Top Company-Siegel: Nur rund fünf Prozent der auf kununu gelisteten Unternehmen erfüllen die Kriterien für dieses Siegel. OCC Assekuradeur schnitt mit durchschnittlich 4,0 von 5 möglichen Punkten ab und liegt damit über dem Branchendurchschnitt. Kununu ist Europas führende Plattform für Arbeitgeberbewertungen und Informationen zu Gehalt und Unternehmenskultur.Über OCC:OCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment der Spezialversicherungen für automobile Liebhaberfahrzeuge (Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen) in der kompletten DACH-Region. Die innovativen, digitalen Versicherungslösungen und Services von OCC wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lübeck, Wien und Basel mehr als 120 Mitarbeiter.Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14 b - c23558 LübeckTel: 0451 - 871 - 84 - 224presse@occ.euwww.occ.euOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuell