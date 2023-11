OBIC Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Obic in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Weder positive noch negative Themen dominierten die Kommunikation. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Obic daher eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bezüglich Obic. Eine Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Obic keine auffälligen Veränderungen festgestellt wurden, bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Obic in dieser Kategorie daher ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Obic liegt bei 42,58, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält der RSI eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 44, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch hier wird eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Technische Analyse: Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Obic-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22449,85 JPY mit dem aktuellen Kurs von 22400 JPY ergibt sich eine Abweichung von -0,22 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (22566,9 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.