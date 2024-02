OBIC Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "OBIC":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Obic liegt bei 61,2 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,88 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Obic derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 23189,2 JPY, während der Aktienkurs bei 22460 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,14 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -4,79 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Obic neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute daher als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Obic-Aktie führt.