OANDA stellt Labs Trader Programm vor

New York (ots/PRNewswire) -OANDA kündigt die Einführung von OANDA Labs Trader an, einem neuen Gewinnbeteiligungsprogramm für TraderOANDA Global Corporation kündigte heute die Einführung von OANDA Labs Trader an, einem wegbereitenden Trading-Programm, in dessen Mittelpunkt die Gewinnbeteiligung steht. Es ermöglicht Tradern, ihre Fertigkeiten zu verbessern und ihre Gewinne zu forcieren.OANDA Labs Trader ist für Ansässige von Ländern erhältlich, die von der Abteilung „Globale Märkte" von OANDA bedient werden, einem vom Ausschuss für Finanzdienstleistungen der Britischen Jungferninseln autorisierten und regulierten Unternehmen. Das Programm ist darauf ausgelegt, talentierten Privatinvestoren und selbstbestimmten Tradern die einmalige Möglichkeit zu geben, Signalanbieter auf Gewinnbeteiligungsbasis im eigenen Trading-Geschäft von OANDA zu werden.Trader müssen zunächst eine Beurteilung im Rahmen einer Trading-Challenge bestehen, um die Gewinnbeteiligung als OANDA Labs Trader freizuschalten. Es handelt sich um eine Demo-Umgebung, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Strategien und ihre Fähigkeiten mit virtuellen Geldmitteln auszutesten.In seiner Erklärung zu dieser Einführung sagte Kurt vom Scheidt, Chief Operating Officer von OANDA: „Unsere Vision ist darauf ausgerichtet, intelligenteres Trading für Kunden zu ermöglichen. Über dieses Programm werden die fähigsten Trader über eine Reihe von Anlageklassen hinweg mit einem optimierten Zugang zu den globalen Finanzmärkten unterstützt. Die Trader erhalten neben dem Anteil, den sie an ihrem profitablen Trading mit virtuellem Kapital verdienen können, die erforderlichen Werkzeuge, wie z. B. Schulungsmaterialien und exklusive datenbasierte Funktionen und Widgets, um sie für ein erfolgreiches Trading zu rüsten. Wir freuen uns darauf, unsere eigene Trading-Tätigkeit zu vergrößern, indem wir wertvolle Signale von Labs Tradern als Inputs in unsere Trading-Modelle aufnehmen."Darüber hinaus ist OANDA Labs Trader eine dynamische neue Marke in scharf kontrastierenden Orange- und Schwarztönen, die bei Tradern und Privatinvestoren in der ganzen Welt Anklang finden wird. OANDA Labs Trader baut auf den kühnen Slogan „Sie erhöhen Ihren Einsatz, wir beschaffen das Kapital" und inspiriert selbstbestimmte Trader, Kompetenzen, Einblicke und Strategien wirksam einzusetzen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.So funktioniert das OANDA Labs Trader-ProgrammDas OANDA Labs Trader-Programm ermöglicht Tradern, die eine Beurteilung bestehen, den Zugriff auf ein OANDA Labs Trader-Konto und die Beteiligung an der von ihnen erwirtschafteten Ertragsrechnung. Die eigenen Trading-Modelle von OANDA nutzen die von den OANDA Labs-Tradern erzeugten Trading-Signale in Kombination mit weiteren Input-Variablen, um die Marktpositionierungsentscheidungen von OANDA anzuleiten. Da das Eigenkapital von OANDA auf dem Spiel steht, fordert OANDA potenzielle OANDA Labs Trader auf, eine Beurteilung (die „Challenge") zu durchlaufen, um sich für das Programm zu qualifizieren und ihre Fähigkeit zu beweisen, Gewinne zu erzielen und Risiken zu managen. Obwohl das auf dem OANDA Labs Trader-Konto bereitgestellte Kapital virtuell ist, haben die Trader einen Anspruch auf eine Beteiligung an den auf ihrem Konto erzeugten Gewinnen. OANDA Labs Trader erhalten Zugang zu unserer Technologie und zu unseren Marktbeziehungen, um sie dabei zu unterstützen, ihre Trading-Fähigkeiten zur Erzeugung profitabler Signale einzusetzen.Weitere Informationen finden Sie auf der OANDA Labs Trader-Website unter https://labstrader.oanda.com (http://labstrader.oanda.com/).OANDA Labs ist auch ein spezieller Inhalts-Hub innerhalb der OANDA Labs Trader-Website, der für Trader einmalige, datenbasierte Tools wie Market Sentiment und Topical Instruments sowie eine Vielzahl an Artikeln mit strategischen Informationen bereitstellt, um sie bei besseren Trading-Entscheidungen zu unterstützen.Informationen zu OANDAOANDA wurde 1996 gegründet und ist eines der weltweit führenden Online-Trading-Unternehmen, das Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Unternehmenskunden weltweit anbietet.Von den Anfängen mit der Bereitstellung kostenloser Wechselkursdaten im Internet bis hin zur Einführung einer Devisenhandelsplattform, die den webbasierten Devisenhandel mitbegründet hat, widmet sich OANDA weiterhin dem Aufbau intelligenter Tradingabläufe.OANDA verfügt über regulierte Niederlassungen in vielen der aktivsten Finanzmärkte der Welt, darunter New York, Toronto, London, Warschau, Singapur, Tokio und Sydney, und ermöglicht Privatkunden das Trading in einer Vielzahl von Anlageklassen auf einer preisgekrönten Trading-Plattform. Je nach geografischem Standort können dies Derivate von globalen Marktindizes, Aktien, Rohstoffe, Staatsanleihen, Edelmetalle, Devisen und Kryptowährungen sein.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.oanda.com/group/ oder folgen Sie OANDA auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/oanda/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2322146/photo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2322147/OANDA_Labs_Trader___RGB_Dark_Large_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oanda-stellt-labs-trader-programm-vor-302041412.htmlPressekontakt:Dana Catterina,dcatterina@oanda.com; Nishtha Asthana,nasthana@oanda.comOriginal-Content von: OANDA Europe Limited, übermittelt durch news aktuell