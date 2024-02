Nymox Pharmaceutical Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs der Nymox Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors um 7,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -11,39 Prozent, und Nymox Pharmaceutical liegt aktuell 3,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nymox Pharmaceutical ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aktuell kann bei einer Investition in die Aktie von Nymox Pharmaceutical eine Dividendenrendite in Höhe von 0 Prozent erzielt werden, was 2,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Nymox Pharmaceutical mit 0,4698 USD 16,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -24,23 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.