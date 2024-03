Nvidias Höhenflug heizt Spekulationen über eine Blase an

Seit Oktober 2022 sind die Aktien von NVIDIA um mehr als das Siebenfache gestiegen – eine sensationelle Entwicklung.

Nvidias Aktien haben seit Oktober 2022 um mehr als das Siebenfache zugelegt. Das explosive Wachstum des Unternehmens hat nicht nur den Aktienmarkt auf neue Höchststände getrieben, sondern auch einige an der Wall Street die Worte “Blasenbildung” in den Mund nehmen lassen. Begeisterte Nachfrage nach künstlicher Intelligenz hat Nvidias Chips zu einem Muss auf dem Markt gemacht und das Unternehmen in das heißeste Aktienpapier verwandelt.

Der Aktienkurs hat sich seit dem 14. Oktober 2022 mehr als verachtfacht, wodurch Nvidia zum dritt wertvollsten Unternehmen in den USA aufgestiegen ist mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar. Nach dem tadellosen Bericht über das vierte Quartal am 21. Februar stieg der Wert des Unternehmens in nur zwei Handelstagen um fast 280 Milliarden US-Dollar. Es dauerte lediglich 180 Handelstage für Nvidias Wert, um von 1 Billion auf 2 Billionen US-Dollar zu steigen; währenddessen benötigten sowohl Apple als auch Microsoft mehr als 500 Handelstage, um diesen Meilenstein zu erreichen.

Im Prozess ist Nvidia eine der beliebtesten Aktien bei gewöhnlichen Anlegern geworden. Laut FactSet empfehlen 54 von 59 Wall-Street-Analysten den Aktienkauf oder ein positives Urteil. Andere Chiphersteller profitieren ebenfalls von diesem Aufschwung. Der PHLX Semiconductor Index ist dieses Jahr um 18% gestiegen. Advanced Micro Devices hat 37% zugelegt, während Lam Research und Broadcom jeweils um 25% gestiegen sind. Der Nasdaq Composite erreichte am Donnerstag sein erstes neues Hoch seit 2021, während der S&P 500 bereits 15 Rekordabschlüsse in 2024 verzeichnet hat. Beide Indizes sind in 16 von 18 Wochen gestiegen, was ihre Zugewinne in diesem Jahr auf 8,4% und 7,7% bringt.

Das junge Wachstum bringt einige an der Wall Street zum Nachdenken, ob die Begeisterung sich in eine klassische Börsenblase verwandelt. "Wir erhalten viele Anrufe von Kunden über AI-Aktien", sagt Emerson Ham III, Senior Partner bei Sound View Wealth Advisors, der Chip-Aktien seit 2018 für seine Kunden empfiehlt. "Wenn etwas zu gut läuft, werde ich nervös. Wir führen Gespräche mit Kunden darüber, etwas von der Sahne abzuschöpfen." Andere waren deutlicher: "Die aktuelle AI-Blase ist größer als die Tech-Blase der 1990er Jahre", schrieb Torsten Slok, Chefökonom bei Apollo, letzte Woche in einer Notiz an Kunden. Bullen und Bären sind sich in einer Sache einig: Nvidias Aufstieg geht einher mit gewaltigen Gewinnen.

Das unterscheidet die Begeisterung für künstliche Intelligenz von spekulativen Manien der jüngsten Vergangenheit, wie beispielsweise Cannabis- oder Blockchain-Aktien. Im letzten Quartal hat Nvidia einen Gewinn von 12,29 Milliarden US-Dollar erzielt, verglichen mit 680 Millionen US-Dollar in den drei Monaten bis Oktober 2022. Die Bruttogewinnspannen stiegen währenddessen von 53,6% auf fast 76%. Dadurch ist der Aktienkurs tatsächlich günstiger geworden: Laut FactSet handelt Nvidia mit 32-fachen erwarteten Gewinnen in den nächsten 12 Monaten. Der Durchschnitt der letzten beiden Jahre liegt bei 38-fachen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt bei 20,6. "Wir können es nicht als spekulative Manie bezeichnen, weil es niedrigere KGVs als vor einem Jahr handelt.

Nvidia spricht nicht nur davon, es setzt es auch um", sagt Joseph Zappia, Principal und Co-Präsident des Investment-Teams bei LVW Advisors. "Das findet alles im Kontext eines Bullenmarktes statt. Anleger sind generell optimistisch, weil die Preise steigen", fügt er hinzu. Andere bezweifeln, ob Nvidia das rasante Wachstumstempo beibehalten kann. Laut FactSet erwarten Analysten einen Umsatz von 107 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr, das im Januar endet, verglichen mit 60,9 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr.

Sie fürchten, dass die Nachfrage nach Chips von großen Technologieunternehmen in den kommenden Jahren nicht aufrecht erhalten werden kann. Nvidia sagte, dass einem Käufer im letzten Jahr fast ein Fünftel des Umsatzes zuzuordnen war. Andere befürchten, dass neue Konkurrenz von anderen Chipherstellern aufkommen wird und somit zu weniger Verkäufen oder niedrigeren Margen führen wird. "Ich denke, die Leute vergessen, dass dies ein Boom-und-Bust-Unternehmen ist", sagt Fred Hickey, Herausgeber des High-Tech Strategist. Er wettet durch langfristig gekaufte Put-Optionen gegen Nvidia, die er nach dem Quartalsbericht vergangenen Monat erworben hat.

Laut Dow Jones Market Data sind Nvidias Aktien seit dem Börsengang 1999 in 14 getrennten Fällen um 50% oder mehr gefallen. Zuletzt fiel der Aktienkurs innerhalb von zwei Monaten um 56% im Jahr 2018 und innerhalb von acht Monaten, die in 2022 endeten. "Irgendwann gibt es ein Limit für Gewinne. Sie werden nicht jeden Tag verdoppeln, es funktioniert einfach nicht so", sagt Ham von Sound View. Neben Gewinnen sind Bullen auch auf einen weiteren entscheidenden Faktor für Nvidia aufmerksam: das Fehlen neuer, auf künstlicher Intelligenz basierender Börsengänge.

"Ich war dabei bei Webvan, ich war dabei bei Pets.com", sagt Michael Sansoterra, Chief Investment Officer bei Silvant Capital Management, das Nvidia-Aktien besitzt. "Und heute gibt es einfach nichts Vergleichbares", sagt er, als er auf zwei desaströse Börsengänge aus der Dotcom-Ära anspielt. Nur wenige wagen es, sich gegen das Unternehmen zu stellen, trotz der Skepsis. Laut NASDAQ-Daten sind etwas mehr als 1% der öffentlich verfügbaren Aktien leer verkauft.

Nachricht im Orginal