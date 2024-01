Nvidia und TSMC Spitzen treffen sich: Globale Knappheit bei KI-Chips im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia-Gründer Jensen Huang trifft C.C. Wei in Taipei nach Besuchen in chinesischen Büros.

Jensen Huang, Mitbegründer von Nvidia, traf sich während seines Besuchs in Taipei mit C. C. Wei. Zuvor hatte er Büros in China besichtigt. Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, traf sich in dieser Woche mit seinem Gegenstück bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., um über das Versorgungsproblem bei AI-Chips zu sprechen, das zu einer großen Herausforderung für den künstlichen Intelligenz-Boom geworden ist, der 2023 begann.

Laut Huang kamen die Führungskräfte der beiden wertvollsten Chiphersteller der Welt in Taipei zu einem Abendessen zusammen, um die Rolle des taiwanesischen Unternehmens als Produzent von Nvidia-Chips zu besprechen, die mittlerweile den Großteil der generativen AI-Trainingssysteme weltweit antreiben.

TSMC-Gründer und bedeutende Branchenfigur Morris Chang schloss sich Huang an und nahm am Mittwoch ebenfalls am Abendessen mit CEO C. C. Wei teil. Huang kam nach Taipei, nachdem er zuvor seine erste Reise nach Festlandchina in vier Jahren unternommen hatte, zu einem Zeitpunkt, an dem die USA den Versand von Nvidias höchstleistungsfähigen Chips an einen geopolitischen Rivalen untersagen.

Während Nvidia wenig über diese wenig beachtete Tour gesagt hat, sprach Huang am Donnerstag offen über Taiwan und die entscheidende Rolle von TSMC in Nvidias Geschäft sowie in der gesamten Halbleiterbranche.

"Die größte Herausforderung in der AI ist natürlich, die Leistungsfähigkeit zu skalieren", sagte Huang, bevor er in die jährliche Neujahrfeier seines Unternehmens vor Ort eintauchte. "Deshalb arbeiten wir sehr hart daran, TSMC und alle unsere Partner in der Lieferkette hier sind sehr bemüht, mit der Nachfrage Schritt zu halten." "Dieses Jahr wird ein riesiges Jahr", fügte er hinzu. Auf Fragen zu seinem China-Geschäft wollte Huang nicht antworten.

Der Nvidia-Chef hat zuvor davor gewarnt, dass eine Eskalation der US-Sanktionen, die darauf abzielen, den Fluss von AI-Trainingschips nach China zu stoppen, dazu führen könnte, dass einheimische Unternehmen eigene Alternativen entwickeln. Das könnte langfristig technologische Führungspositionen in den USA schädigen.

Der Milliardär hat Huawei Technologies Co. - das 2023 in Washington Bedenken auslöste, als es einen fortschrittlichen in China hergestellten Prozessor in ein Smartphone integrierte - als potenziellen Rivalen genannt. Nvidia, dessen Marktwert 2023 dank seiner zentralen Rolle in der AI-Entwicklung um mehr als das Dreifache gestiegen war, legte in diesem Jahr weitere 24% zu, da Anleger auf seine Branchenführerschaft setzten.

Das Unternehmen hat Versionen seiner Halbleiter für China entwickelt, die den US-Beschränkungen entsprechen sollen. Der AI-Boom hat TSMCs Geschäft unterstützt. Letzte Woche prognostizierte das Unternehmen einen möglichen Anstieg der Investitionen in das Anlagevermögen und ein robustes Umsatzwachstum, was zu einer sektorweiten Aktienrally führte.

Als in Taiwan geborener Huang wird er auf einer Insel, deren Wirtschaft vom Technologiesektor und insbesondere von Halbleitern abhängig ist, wie ein Star gefeiert. Lokale Medien zeigen ihn oft bei einem Besuch seiner Lieblingsorte und in dieser Woche wurde ein Clip des Executives in einem Nudelrestaurant ausgestrahlt.

Huang erkannte am Donnerstag die wichtigste Industrie der Insel an. "Es ist eine Wiedergeburt der Computerindustrie und deshalb ist Taiwan so zentral dafür", sagte er. "TSMC, das Ökosystem der taiwanesischen Systemhersteller, werden alle an dieser neuen Ära des Rechnens teilnehmen."

Nachricht im Orginal