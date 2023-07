Nvidia und Recursion-Aktie: Kurs verdoppelt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Biotech-Unternehmung Recursion berichtete am Mittwoch von einer Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar, bereitgestellt durch Nvidia. Die Finanzspritze erfolgte als private Investition in öffentliches Eigenkapital und sorgte für eine Aufwärtsentwicklung der Aktienkurse des Unternehmens um beachtliche 115 Prozent! Infolge dieser Entwicklung konnten ebenfalls Branchenaktien profitieren.

Augenmerk auf Cloud-Anwendung!

Recursions Ambition ist es, die Cloud-Lösung von Nvidia zu verwenden, um ihre KI-basierten Modelle mit biologischen und chemischen Datenbeständen zu trainieren. Durch diese Kooperation erhält Recursion die Möglichkeit, seine Kompetenz im Bereich Wirkstoffforschung weiter auszubauen und innovative Konzepte in der Biotechnologie voran zu treiben.

Ein nennenswerter positiver Nebeneffekt dieses Investments...