Nvidia- und AMD-Aktien stürzen ab, weil die USA Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China verhängen: Was ist hier in Gefahr?

Die Aktien von Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) und NVDA;Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) gerieten am späten Mittwoch deutlich unter Druck, nachdem bekannt wurde, dass den Chip-Herstellern bestimmte Beschränkungen für Chipexporte nach China auferlegt wurden. Was geschah: Nvidia wurde von der US-Regierung am 26. August über eine neue Lizenzanforderung für künftige Exporte von A100- und H100-Chips nach China, einschließlich Hongkong, und Russland informiert, teilte der Chiphersteller am späten… Hier weiterlesen