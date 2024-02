Nvidia: Der nächste Rekord

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Es hört für Nvidia nicht auf: Der nächste Rekord ist erreicht. An den Börsen konnte die Aktie am Dienstag einen Gewinn von gut 1,1 % verbuchen. Entscheidend für die Bewertung dürfte das absolute Kursniveau sein: So hoch notierte Nvidia noch nie. Das bedeutet auch, dass kein Investor aktuell im Minus sein kann. Der Verkaufsdruck auf die Aktie ist bis auf mögliche Gewinnmitnahmen sehr gering. Hintergrund für die guten Kursentwicklungen sind und bleiben die hohen KI-Gewinne.

Nvidia: So rechnet offenbar die Börse

Mittlerweile hat das Zutrauen der Märkte in die KI-Gewinne wieder zugenommen. Die Kurse sind seit Jahresanfang ohne neue Quartalszahlen o.dgl. um mehr als 43 % gestiegen. Die Börsen haben seit Frühjahr 2023 gelernt, dass das KI-Volumen offenbar der Aktie von Nvidia über Gebühr hilft.

Die jeweiligen Schätzungen hat das Unternehmen bei seinen Zahlen jeweils übertroffen. Das sollte auch 2024 gelingen, ist die Börse überzeugt. Allein die Analysten lt. Marketscreener sehen die Kursziele mittlerweile fast schon als erreicht an. Die nächsten Zahlen folgen am 21. Februar!

