Nvidia: Der nächste Rekord!

Nvidia hat mal wieder einen Rekord aufgestellt. Der Titel erreichte am Montag einen Aufschlag in Höhe von fast 2 %. Entscheidend ist allerdings etwas anderes. Die Notierungen eroberten die Marke von gut 570 Euro. Damit hat Nvidia das Allzeithoch in den vergangenen Tagen gleich mehrfach nach oben geschraubt. Das entspricht den Erwartungen von Analysten.

Diese Aktie ist extrem stark

Klar ist, dass die Aktie damit nun extrem stark ist. Der Titel hat eine Marktkapitalisierung von gut 1,5 Billionen Dollar erreicht und ist damit so gut aufgestellt wie noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Dennoch ist das KGV für das laufende Geschäftsjahr zuletzt sogar auf nur noch 33 gesunken. Das bedeutet: Nvidia ist teurer geworden und hat gleichzeitig ein niedrigeres Einstiegsniveau erreicht.

Analysten erwarten noch einmal gut 10 % Kursgewinn.

