Nvidia löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum berechnet. In Bezug auf die Nvidia-Aktie beträgt der RSI für die letzten 7 Tage aktuell 6, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 21,65 eine Überverkaufssituation an, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Nvidia also ein "Gut"-Rating.

Ebenso lässt sich anhand der Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation die Stimmung der Marktteilnehmer präzise erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Nvidia-Aktie deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Diskussionsstärke festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf dieser Grundlage jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse, die sich auf trendfolgende Indikatoren konzentriert, zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Nvidia-Aktie sowohl für den 50- als auch für den 200-Tages-Durchschnitt positiv ist. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

Zusätzlich zu diesen Analysen hat die institutionelle Seite in den letzten 12 Monaten 24-mal eine positive Einschätzung, 7-mal eine neutrale Einschätzung und kein einziges Mal eine negative Bewertung für die Nvidia-Aktie abgegeben. Dies führt langfristig zu einem "Gut"-Rating. In jüngeren Berichten haben die Analysten jedoch zu einer neutralen Bewertung tendiert und erwarten sogar eine negative Kursentwicklung von -26,76 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

